CAN : Chancel Mbemba envoie un message fort au Maroc

La semaine dernière, Chancel Mbemba et Walid Regragui se sont accrochés lors de la rencontre opposant la RD du Congo au Maroc lors de la CAN (1-1). Par la suite, des échauffourées ont eu lieu entre les deux sélections. Peu après, le défenseur de l’OM a pointé du doigt le sélectionneur des Lions de l’Atlas en zone mixte. «Je respecte le coach qui est un grand monsieur. La télévision a coupé les vidéos, mais moi je les ai. Je n’ai pas besoin de les balancer. Je garde mon silence c’est mieux, je suis comme ça. Tout le monde me connaît, je respecte tout le monde, je n’ai pas besoin de tirer sur quelqu’un mais la justice de Dieu est là. Quand je joue au football je joue normalement, je ne suis pas un super joueur. Ce mot-là qu’il a sorti, c’est le coach lui-même qui le dira. Lui-même va parler.»

Mais Regragui, qui a été suspendu par la CAF ensuite, a démenti. Silencieux depuis cet épisode, Mbemba a pris la parole hier après le match face à l’Égypte. Questionné à plusieurs reprises au sujet du coach marocain, il a esquivé et mis un doigt devant sa bouche pour signifier qu’il n’en parlerait pas. En revanche, il a été interrogé sur ses liens avec le Maroc. «Je passe mes étés à Marrakech avec ma femme et mes enfants (…) Tout le monde (il aime tous les Marocains, ndlr). Si je pars en vacances au Maroc avec mes enfants… » Le message est passé…