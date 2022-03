Nice-PSG : une victoire comptable et tactique de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Victorieux du Paris Saint-Germain pour la première fois depuis 5 ans en Ligue 1, l'OGC Nice s'offre les trois points du succès devant son public face au leader du Championnat et prend provisoirement la deuxième place du Championnat avant le match de l'Olympique de Marseille, qui recevra l'AS Monaco dimanche soir à l'Orange Vélodrome pour la 27e journée de L1. Une victoire importante non seulement sur le plan comptable, mais également tactique pour l'entraîneur du Gym Christophe Galtier.

«On a mis beaucoup de rythme et d'intensité, a expliqué le champion de France en titre au micro de Canal +. Evidemment, à l'approche d'un match de Ligue des Champions aussi important pour le club et important aussi pour notre football, soit vous les laissez dans un confort et là le match devient difficile pour nous, soit vous essayez de les sortir de leur zone de confort. On est arrivés à le faire pas mal de fois ce soir.»

Une équipe efficace et agressive

En conférence de presse, le technicien niçois a poursuivi, faisant remarquer les faiblesses exploitées par son équipe pour aller chercher la victoire à la fin du second acte. «Ca ne ressemble pas aux deux matches précédents contre Paris. Je pense qu'on a eu plus de courage dans les sorties de balle, plus d'allant offensif aussi, même si on a eu un peu de maladresse technique. En deuxième période on a été trop bas alors qu'avec l'absence de Mbappé, je voulais un bloc plus haut.»

La bataille de l'intensité avait été remportée par les Aiglons, c'est également ce qu'avait avoué Marquinhos à l'issue de la rencontre : «c'est une équipe qui travaille bien. En fin de match, on a pris un contre, c'est le petit détail qui nous surprend. On a créé très peu, on avait le ballon, mais des difficultés à trouver des espaces. Il faut être agressif et prendre des risques, ça nous a manqué, on a eu deux, trois occasions. Ils ont eu peu d'occasions, mais ils ont été efficaces en fin de match.»

Un autre duel remporté par le natif de Marseille : le coaching durant la rencontre. En faisant rentrer Andy Delort, buteur à la fin du temps règlementaire (88e), Calvin Stengs, passeur décisif, et Jordan Lotomba, qui avait failli obtenir un penalty après la faute de Mauro Icardi, Galtier a su apporter les changements nécessaires à son équipe, contrairement à Pochettino (Icardi, Gueye et Draxler). En plus d'un coaching inoffensif, l'Argentin a réalisé ses salves bien trop tard pour apporter un électrochoc à ses joueurs. Une erreur à ne pas reproduire dans quatre jours à Madrid...