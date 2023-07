10 pépites de l’Euro U21 qui vont animer le mercato

James Trafford (20 ans/Angleterre/Manchester City)

Juste imbattable. Voila comment on pourrait définir l’Euro de James Trafford. Six matches disputés et six clean sheets dans la besace pour le portier qui était prêté l’an dernier du côté de Bolton en League One (D3). De retour au sein de son club de Manchester City, le gardien de 20 ans c’est que l’avenir est bouché avec Ederson Moraes et Stefan Ortega à court terme. Ancienne gloire des Sky Blues, Vincent Kompany pourrait d’ailleurs jouer un mauvais tour à son ancien club. Le coach de Burnley qui avait déjà ciblé Bart Verbruggen avant que ce dernier file à Brighton s’est donc rabattu sur James Trafford dans un transfert qui pourrait être estimé à plus de 23 millions d’euros. Un joli transfert qui pourrait permettre au gardien de continuer son changement de statut.

Levi Colwill (20 ans/Angleterre/Chelsea)

Révélation en Premier League cette saison lors d’un prêt brillement effectué avec Brighton, Levi Colwill a impressionné son monde, notamment sur ses qualités avec la balle au pied. Pas en reste dans les interventions, il a mis cela en application lors de l’Euro U21 où il a été l’un des rouages clefs de l’Angleterre qui a été sacrée. Revenu à Chelsea, son destin reste ouvert. Si les Blues souhaitent conserver le joueur sous contrat jusqu’en juin 2025, il plait du côté de Liverpool et Manchester City. De plus, son ancien club Brighton a proposé plus de 30 millions d’euros, mais a reçu un refus de la part du club londonien.

Gabri Veiga (21 ans/Espagne/Celta de Vigo)

Nouveau nom en vogue du côté de la Liga et finaliste de l’Euro U21 malgré un rôle secondaire, Gabri Veiga sort d’une saison solide avec le Celta de Vigo. Le milieu espagnol aura marqué 11 buts et délivré 4 offrandes en 36 matches de Liga. Un apport énorme dans le maintien des Galiciens qui pourrait l’amener vers d’autres horizons. Suivi de près par le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea, Liverpool ou encore Manchester City, il dispose d’une clause libératoire de 40 millions d’euros. Son avenir qui sera tranché lors des prochains jours peut prendre différentes tournures même si le PSG tient la corde.

Rodrigo Riquelme (23 ans/Espagne/Atlético de Madrid)

Grosse sensation du côté de Gérone où il a participé à la bonne saison du promu (10e), Rodrigo Riquelme pourrait prendre le chemin de la Premier League. L’ailier gauche appartenant à l’Atlético de Madrid dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros et Manchester City aurait formulé une première offre à 15 millions d’euros. Vu les liens entre Girona et le City Football Group, propriétaire du club espagnol, la passerelle semble évidente et ce dossier pourrait vite se boucler.

Arnau Martinez (20 ans/Espagne/Gérone)

Bien joueur de Girona pour le coup, Arnau Martinez a lui aussi brillé cette saison. Le latéral droit a marqué 3 buts et délivré 4 offrandes en 33 matches pour sa découverte de la Liga. Latéral prometteur, le joueur de 20 ans pourrait faire ses valises pour aller du côté de Villarreal ou du FC Barcelone. Les Catalans qui ont d’ailleurs perdu du terrain dans le dossier Ivan Fresneda pourraient ainsi se tourner vers une autre piste d’avenir. Pour le moment, rien n’est concret, mais tout pourrait s’accélérer sur les prochaines semaines pour lui.

Anatoliy Trubin (21 ans/Ukraine/Shakhtar Donetsk)

Arrivant à un an de la fin de son contrat avec le Shakhtar Donetsk, Anatoliy Trubin (21 ans) semble prêt à passer à l’étage supérieur. Titulaire depuis trois ans avec le club ukrainien et disposant déjà d’une belle expérience de la Ligue des Champions, il est dans le viseur de l’Inter Milan en vue du départ probable d’André Onana à Manchester United Si un accord semble trouvé entre le joueur et les Italiens, en revanche son club entend réclamer jusqu’à 35 millions d’euros pour le recruter. Un chiffre trop important que l’Inter Milan tentera de baisser au maximum.

Giorgi Mamardashvili (22 ans/Géorgie/Valence CF)

Artisan majeur du maintien de Valence en Liga, Giorgi Mamardashvili est l’un des jeunes gardiens en vogue du moment lui aussi. Star de cette surprenante sélection géorgienne qui a su surprendre avec un quart de finale lors de l’Euro U21, Giorgi Mamardashvili est promis aux plus grands clubs. Annoncé dans le viseur de Chelsea, Manchester United et Tottenham, il est depuis évoqué du côté du Bayern Munich pour préparer la succession de Manuel Neuer. Pas encore parti, Giorgi Mamardashvili s’annonce à coup sur l’un des noms à suivre alors qu’une valse des gardiens se prépare en Europe.

Zeki Amdouni (22 ans/Suisse/FC Bâle)

Définitivement recruté cet été à Lausanne par le FC Bâle, Zeki Amdouni n’est néanmoins pas sûr de rester avec le club suisse. Celui qui compte 5 apparitions en sélection A pour 5 buts est vraiment le phénomène du moment en terres helvètes et sort d’un exercice accompli (22 buts et 5 offrandes en 52 matches toutes compétitions confondues). Nous vous avons fait part de l’intérêt de l’Eintracht Francfort en avril dernier et dernièrement c’est le nom de la Lazio qui s’est rajoutée sur la liste des prétendants.

Castello Lukeba (20 ans/France/Olympique Lyonnais)

Sujet chaud du moment, le joueur de l’Olympique Lyonnais a été un des rares tricolores à se démarquer lors de l’Euro U21. Une compétition solide de sa part qui conjuguée à sa saison pourrait l’amener à partir de la Capitale des Gaules. Justement, le RB Leipzig est plutôt attiré par le joueur et pousse depuis plusieurs semaines pour arracher sa signature. Les Allemands ont néanmoins vu leur offre de 26 millions d’euros assortie de 6 millions d’euros de bonus être repoussée. Ce dossier devrait néanmoins se boucler pour un montant avoisinant les 30M€.

Khéphren Thuram (22 ans/France/Nice)

Moins en vue lors de l’Euro U21, Khéphren Thuram a lui vécu une saison de Ligue 1 de très haute facture. Arrivant à la fin d’un cycle du côté de l’OGC Nice, le joueur est évoqué du côté de Liverpool et du Bayern Munich. Pour le moment rien n’est encore concret pour le jeune aiglon puisqu’on est surtout sur des intérêts prononcés. Candidat à un départ cet été, le joueur de 22 ans arrive à un moment charnière de sa carrière et nul doute que son nom reviendra très vite dans l’actualité.