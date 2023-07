Le Real Madrid déclare une nouvelle guerre au Barça sur le mercato

La suite après cette publicité

Rivaux historiques sur le terrain, le Real Madrid et le FC Barcelone se confrontent également en dehors. Illustration parfaite lors de ce mercato estival où les Merengues ont d’ores et déjà joué un bien mauvais tour aux Catalans en chipant, sur le fil, Arda Güler. Convoité depuis plusieurs semaines par les Culers, l’international turc (4 sélections, 1 but) a finalement cédé aux sirènes madrilènes, et ce malgré un déplacement en Turquie de Deco pour convaincre le joueur. Dans les pas de son illustre prédécesseur Mesut Özil, le milieu offensif, arrivé en provenance de Fenerbahce, va désormais tenter de s’imposer au Santiago Bernabeu.

En attendant, la Casa Blanca prépare un nouvel assaut sur le marché des transferts. Pour le plus grand malheur des champions d’Espagne en titre… Ainsi, selon les dernières informations du Diario de Valladolid, confirmées par Mundo Deportivo, les Madrilènes seraient entrés dans la danse pour Ivan Fresneda, priorité du Barça pour occuper le poste de latéral droit la saison prochaine. Convoité par de nombreuses écuries européennes (Arsenal, Dortmund, Juventus, AC Milan…), le jeune défenseur de 18 ans est perçu comme la doublure parfaite de Dani Carvajal, actuel titulaire.

Sous les couleurs du Real Valladolid, relégué en deuxième division, Ivan Fresneda pourrait donc faire son retour à Madrid, lui qui était passé par les équipes de jeunes. Si la presse espagnole indique qu’aucune offre n’a encore été transmise par les Merengues, MD précise que les très bonnes relations entre Ronaldo, propriétaire du club, et Florentino Pérez, boss du Real, pourraient cependant jouer en faveur du dernier deuxième de Liga dans ce dossier.

De son côté, celui qui a disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues avec Valladolid la saison passée dispute actuellement l’Euro U19 avec la Rojita. Interrogé sur son avenir après la victoire des siens (5-0) face à la Grèce, vendredi soir, l’intéressé préférait botter en touche : «je suis concentré sur le Championnat d’Europe et ensuite j’évaluerai mon avenir». Estimé à 15 millions d’euros et disposant d’une clause libératoire de 20 millions d’euros, l’enfant de Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2025, pourrait donc envisager un retour aux sources. Une chose est sûre, après le coup Arda Güler, le Barça est prévenu…