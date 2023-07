L’incroyable valse des gardiens qui se prépare sur le mercato estival

La suite après cette publicité

«Je tenais à envoyer ce message d’adieu à tous les supporters de Manchester United. Je tiens à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance inébranlables pour l’amour que j’ai reçu au cours des 12 dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses depuis que mon cher Sir Alex Ferguson m’a amené dans ce club. J’étais incroyablement fier à chaque fois que j’enfilais ce maillot. Diriger l’équipe, représenter cette institution, le plus grand club du monde, était un honneur que seuls quelques footballeurs chanceux pouvaient avoir» lâchait David De Gea ce samedi 8 juillet. Arrivé en 2011 du côté de Manchester United, le portier espagnol de 32 ans - qui est à la recherche d’un nouveau challenge - va laisser un vide dans les buts des Red Devils qu’il va falloir combler. Et ces derniers ont un nom en tête avec André Onana (27 ans).

Sorti d’une saison exceptionnelle du côté de l’Inter Milan, le portier camerounais pourrait déjà repartir après un an. Les difficultés financières des Lombards rendent ce transfert possible et Manchester United est repassé à l’attaque après une première offre de 45 millions d’euros qui a été refusée. Les Red Devils sont revenus à l’attaque avec une offre de 50 millions d’euros qui se rapproche un peu plus des 60 millions d’euros demandés par les Italiens. Si ces derniers résiste, la question principale est "jusque quand ?" Préparé à perdre le joueur camerounais, l’Inter Milan a plusieurs pistes pour ce poste de gardien. Déjà nous vous avons fait état d’un intérêt poussé des Italiens pour Hugo Lloris (36 ans). Le champion du monde 2018 est sur le départ de Tottenham qui a recruté Guglielmo Vicario (26 ans) en provenance d’Empoli.

À lire

L’Inter attend le feu vert pour Anatoliy Trubin

L’Inter Milan s’est activé

Les Spurs en cas de départ du Français pourraient se rabattre sur David Raya (27 ans) qui est devenu une valeur sûre de Premier League avec Brentford. Outre la piste Hugo Lloris, l’Inter Milan est également sur deux autres gardiens. Avec les départs de Samir Handanovic (38 ans) et Alex Cordaz (40 ans) à l’issue de leurs contrats, les Italiens entendent bien se renforcer avec deux éléments à ce poste. C’est ainsi que le jeune Anatoliy Trubin (21 ans) pourrait débarquer pour le long terme. Devenu incontournable depuis trois ans avec le Shakhtar Donetsk, l’international ukrainien dispose d’un sacré potentiel. À un an de la fin de son contrat, il pourrait coûter aux alentours de 10 millions d’euros. Des négociations sont encore en cours avec le Shakhtar Donetsk.

La suite après cette publicité

L’Inter Milan est aussi lancé sur la piste menant à Yann Sommer (34 ans). Face au retour de Manuel Neuer en vue de la saison 2023/2024, le portier suisse ne veut pas être relégué au second rang. Ainsi, la possibilité d’arriver à l’Inter Milan dans une vraie concurrence pourrait plaire au portier suisse. Pour l’attirer, l’Inter Milan pourrait débourser aux alentours de 5 millions d’euros. Néanmoins, cela pose question au Bayern Munich qui n’aura plus d’alternative à un Manuel Neuer qui revient d’une longue blessure. Dans cette optique et pour également préparer l’avenir, le club bavarois a coaché plusieurs noms dont celui de Giorgi Mamardashvili (22 ans). Le portier géorgien reste sur une excellente saison où il a bien aidé Valence à obtenir son maintien.