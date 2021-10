Didier Deschamps aurait dû démissionner après l’Euro 2020 selon Pierre Ménès

Sortis en huitième de finale face à la Suisse lors de l’Euro 2020 (3-3, 4 t.a.b. à 5), l’équipe de France a dû faire face aux critiques. Les joueurs tout d’abord, qui menaient 3-1 à 10 minutes de la fin du match, mais également le sélectionneur, Didier Deschamps. Certains choix de ce dernier n’ont pas convaincu et d’après Pierre Ménès, « il aurait pu se limoger tout seul. Une démission n’aurait pas été choquante… », a-t-il déclaré dans une interview accordée à La Dernière Heure.

La suite après cette publicité

« Au-delà de ses choix hallucinants contre la Suisse, ce qui m’a gêné à l’Euro, c’est l’épisode Coman », a-t-il ajouté. « Un joueur blessé qui refuse de sortir et Deschamps n’arrive à rien faire… La preuve qu’il a perdu de l’emprise sur son groupe. C’est très étonnant, pour ne pas dire grave. Les matchs après l’Euro ne présagent rien de bon. Je suis pessimiste pour le Mondial 2022. Mais bon, j’ai toujours été pessimiste, même avant le Mondial qu’ils ont gagné. Enfin voilà, on ne va pas changer une équipe qui perd. Cette victoire en 2018 est un miracle. Pas pour la demie contre les Belges mais en finale, on marque quatre buts en tapant trois fois au but. Du jamais-vu. »