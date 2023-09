Lionel Messi, plus gros vendeur de maillots en MLS

La suite après cette publicité

Un peu plus de 2 mois auront suffi à Lionel Messi pour devenir la nouvelle coqueluche des États-Unis. Arrivé à la mi-juillet à l’Inter Miami, en provenance du Paris Saint-Germain, la Pulga a très vite, mis tout le monde d’accord grâce à ses performances remarquables. Coups francs, passes décisives ou encore buts de grande classe, l’Argentin est l’attraction du moment en Major League Soccer, et ce n’est pas près d’être terminé.

À tel point que selon les données révélées par la ligue américaine, Lionel Messi est d’ores et déjà le joueur ayant vendu le plus de maillots du championnat en 2023, à compter de janvier à septembre. L’ex-catalan surpasse Joao Klauss (St Louis), Hany Mukhtar (Nashville), Sebastián Driussi (Austin) et Carlos Vela (Los Angeles), l’ancien joueur de la Real Sociedad notamment. À noter aussi les présences de Chicharito (12e), Sergio Busquets (13e), Riqui Puig (15e), Dénis Bouanga (20e) ou encore Xherdan Shaqiri (25e) parmi ceux qui se vendent le mieux. Comme quoi, les anciens pensionnaires de clubs européens s’exportent à merveille outre-Atlantique.