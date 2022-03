Nike dévoile le nouveau ballon de la Premier League

Jamais deux sans trois ? Après avoir vu le ballon hiver se pavaner sur les pelouses anglaises ces derniers mois, les joueurs de Premier League s'apprêtent à découvrir une nouvelle sphère, et ce jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Nike vient en effet de révéler un troisième ballon pour le championnat du Royaume de Sa Majesté. Un fait peu commun qui pourrait bien se généraliser dans les années à venir, le tout dans une dimension marketing et commerciale toujours plus importante.

Terminé le jaune et bleu éclatant du dernier cuir en hommage aux comics, place à un nouveau coloris plus discret, mêlant du blanc à du bleu ciel. La présence de gros cercles rouges, tels un viseur d'arme, ressort et facilitera la visibilité de la rotation pour les gardiens lorsque les tireurs mettront de l'effet. Le ballon, qui sera sorti des ce week-end en Premier Leauge, conserve bien évidemment les mêmes spécificités que ses prédécesseurs.

Coming to a top corner near you 🔜



The 🆕 @nikefootball Flight ball will make its debut this weekend pic.twitter.com/kTsSs5XHnK