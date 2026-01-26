Mercato : Paulo Fonseca a fait une demande irréelle à l’OL pour Endrick

Barré par Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia au Real Madrid, Endrick (19 ans) a fait le choix de réclamer son départ de la Casa Blanca en plein milieu de la saison 2025-2026. L’objectif de l’attaquant brésilien était simple : retrouver du temps de jeu pour espérer faire partie de la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis. Une aubaine pour l’Olympique Lyonnais qui a obtenu le prêt de l’international auriverde (14 sélections), avant de révéler avoir flairé la bonne affaire dès le mois de septembre.

« Ça a été un long chemin. On a pris les premiers contacts dès la fin du mercato estival. On avait ciblé un joueur en particulier qui pouvait être libérable en janvier et apporter une plus-value », avait déclaré Matthieu Louis-Jean lors de la présentation officielle du Brésilien aux médias début janvier. Depuis, ce prêt est parti sur de très bonnes bases. Du côté du joueur, Endrick a marqué 4 buts et délivré 1 passe décisive en 3 rencontres. Ce week-end, il s’est d’ailleurs offert un joli triplé face au FC Metz (2-5).

L’OL y va encore au culot pour Endrick

Pour l’OL, ce prêt n’est pas qu’une bonne opération sportive. Grâce au Brésilien, le club rhodanien a gagné en visibilité sur ses réseaux sociaux et l’arrivée du Merengue permet aux Gones d’augmenter une partie de ses revenus (vente de maillots, notamment). Pour le moment, tout le monde est gagnant dans l’affaire. Et visiblement, ça a donné des idées (folles ?) à Paulo Fonseca si l’on en croit le média ESPN Brésil. L’entraîneur lyonnais aurait en effet déjà demandé à ses dirigeants de commencer les discussions avec le Real Madrid dans le but de prolonger le prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. L’OL a-t-il réellement des chances de convaincre la Casa Blanca et le joueur ?

ESPN confirme que les Gones savent qu’il faudra réaliser un effort monumental. Pour rappel, Lyon ne prend en charge qu’une partie du salaire mensuel du joueur (rémunéré à hauteur de 400 000€/mois). Si les septuples champions de France veulent obtenir un nouveau prêt, pas sûr que Madrid acceptera de nouvelles conditions financières profitables. Encore faut-il que le Real Madrid soit d’accord pour accepter de répéter l’opération, surtout si Endrick cartonne en France, voire en Ligue Europa quand il sera qualifié. Enfin, même s’il semble se plaire dans la capitale des Gaules, l’ancien pensionnaire de Palmeiras aura également son mot à dire. Vous l’aurez compris, tout ceci n’en est qu’au stade embryonnaire, mais l’OL a le mérite de tenter sa chance.