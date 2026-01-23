Endrick, la nouvelle poule aux œufs d’or de l’OL

Entre Endrick et l’Olympique Lyonnais, l’histoire d’amour a commencé bien avant qu’il ne pose un seul pied sur le sol rhodanien. Dès les premières informations concernant un prêt du Brésilien chez les Gones à la fin du mois d’octobre 2025, les supporters lyonnais ont commencé leur opération séduction sur les réseaux sociaux, en multipliant les commentaires sous les publications de l’international auriverde. En coulisses, les pensionnaires du Groupama Stadium ont également fourni un gros travail, sous l’impulsion du Directeur Technique Matthieu Louis-Jean. Malgré une forte concurrence et des points à régler avec le Real Madrid, le footballeur de 19 ans est officiellement devenu un joueur du club pour les 6 prochains mois.

«L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison», a précisé l’écurie présidée par Michele Kang le 23 décembre dernier. Sur X, les trois messages annonçant son arrivée ont cumulé au total 145 000 likes. Sur Instagram, c’est encore mieux. Ces trois posts ont été likés par 2,6 millions de personnes. De plus, la première vidéo où il officialise son arrivée a été vue 18,8 millions de fois. Un record. Celle sur ses premiers pas à l’entraînement a été visionnée 8,3 millions de fois sur Instagram. Sur YouTube, la vidéo de son premier but a été vue par 2,3 millions de personnes.

Endrick booste l’OL

Sur les réseaux sociaux personnels, son premier message sur sa signature chez les Gones a généré 10 000 retweets sur X. Il a passé la barre des 100 000 likes. Sur Instagram, ce post a été liké par 1,1 million de followers. En France et en Espagne, mais aussi au Brésil, son pays natal, ainsi que dans le monde entier, son arrivée a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. De nombreux joueurs, dont Kylian Mbappé ou encore Vinicius Junior, ont commenté sa venue chez les Rhodaniens. Les médias ont multiplié les articles à son sujet. Attendu par les fans à son arrivée à Lyon le 26 décembre dernier, il s’était ensuite fait discret pour son premier entraînement, saluant les supporters. Il a ensuite eu plus l’occasion d’échanger.

Le 5 janvier, il a enchaîné avec sa présentation chez les Gones (100 000 vues sur YouTube). Sans surprise, la salle de presse de l’auditorium du Groupama OL Training Center était pleine à craquer. Une preuve de plus qu’avec Endrick, les Lyonnais ont accueilli une star. Pourtant, dans son discours et son attitude, le natif de Taguatinga ne se comporte pas ainsi. Très reconnaissant et humble, il a remercié Dieu à plusieurs reprises tout en rappelant qu’il ne veut prendre la place de personne et aider l’équipe. Pour le moment, il a plutôt répondu aux attentes sur le terrain, lui qui n’est pas encore à 100% physiquement d’après Paulo Fonseca. Titularisé à 2 reprises, il a marqué le but de la victoire 2 à 1 face au LOSC en Coupe de France. Il a enchaîné dimanche dernier avec une assist pour Abner face à Brest.

Ses maillots s’arrachent

Endrick a ainsi déjà joué 161 minutes chez les Gones. C’est plus que lors de ses 6 derniers mois à Madrid (3 apparitions, 99 minutes jouées). Privé de Ligue Europa jusqu’à la fin de la phase de championnat, il devrait être une aide précieuse pour les siens sur la deuxième partie de la compétition, puisque les Gones pourront modifier leur liste UEFA. Mais il n’y a pas que sur les terrains de football que le nouveau n°9 de l’OL aide son club. Sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, l’écurie rhodanienne a gagné 1 million de followers en un mois nous a précisé l’OL. En ce qui concerne les ventes de maillots, là encore, l’effet Endrick se fait déjà sentir. En décembre, Corentin Tolisso, Malick Fofana et Georges Mikautadze étaient les trois meilleurs vendeurs de tuniques.

En un mois à Lyon, le Brésilien de 19 ans a fait une entrée fracassante. Le club a pu constater un réel impact sur les ventes, notamment lorsqu’il a commencé à jouer. Selon nos informations, Endrick est déjà le deuxième meilleur vendeur de maillots, derrière Tolisso. Mais à ce rythme, il devrait rapidement occuper la tête. Outre le merchandising et les réseaux sociaux, la venue de l’international auriverde permet au club de rayonner à l’international. Sa présence a boosté les audiences télévisées au Brésil, où on suit ses matches de près. Véritable phénomène, Endrick est aussi une belle poule aux œufs d’or pour les Rhodaniens, qui vont pouvoir profiter encore quelques mois de la nouvelle coqueluche des supporters.