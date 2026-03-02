MLS : l’Inter Miami surclasse Orlando grâce à un doublé de Messi

Lourdement battu lors de la première journée contre le LAFC (3-0), l’Inter Miami a parfaitement réagi en s’imposant face à Orlando (4-2) ce dimanche en MLS. Menés 2-0 à la pause dans ce derby floridien, les Champions en titre ont renversé la rencontre au retour des vestiaires grâce à une seconde période bien plus maîtrisée. Dans un match longtemps mal embarqué, la franchise de David Beckham a su faire parler son expérience pour inverser la tendance.

Symbole de ce sursaut, Lionel Messi a ouvert son compteur cette saison en s’offrant un doublé décisif. L’Argentin a d’abord égalisé d’une frappe à l’entrée de la surface avant de sceller le succès des siens d’un superbe coup franc en fin de match. Déjà incontournable l’an passé, la star de Miami relance ainsi son équipe, qui se rassure avant un déplacement à DC United et les prochaines échéances continentales. L’Inter Miami est actuellement 7e au classement.