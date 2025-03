Vincent Labrune s’en prend à DAZN

Le football professionnel est dans une situation d’urgence. L’incertitude entourant la volonté de DAZN de poursuivre la diffusion de la Ligue 1 au-delà de 2025 fait craindre le pire à certains présidents de club. La plateforme britannique a du mal à se projeter dans le futur avec le championnat de France puisque sa campagne d’abonnements fut un véritable échec. Alors qu’elle espérait 1,5 million d’abonnés à la fin de l’année, elle n’en comptait que 500 000 en janvier. Pour Vincent Labrune, c’est la faute au piratage mais aussi à la politique tarifaire du diffuseur. «Historiquement, quand il y a un nouvel entrant sur un marché - et c’est ce que DAZN a fait ailleurs en Europe - il commence par des prix bas puis les augmente au fur et à mesure. Nous avons été surpris de la politique tarifaire mise en place en août dernier, mais ce n’est pas la Ligue qui fixe les prix des abonnements», rappelle le président contesté de la LFP.

DAZN a débuté la saison par proposer des abonnements à 30 euros par mois avant de baisser ses prix, voyant que les clients ne se bousculaient pas. Le diffuseur est même allé jusqu’à proposer des pass Ligue 1 en échange d’un menu chez McDonald’s. Le patron de la Ligue rappelle dans Les Echos que le streaming illégal a également fait très mal et qu’il faut désormais tous tirer dans le même sens. «Cela a peut-être contribué à accélérer le phénomène. Mais désormais, on a tous le même objectif, celui que DAZN performe, et j’ai le sentiment que tout le monde se mobilise.. (…) De toute façon, quelle que soit l’option retenue, qu’on continue avec DAZN, qu’on crée notre chaîne ou qu’un autre acteur arrive, nos droits domestiques ne pourront pas remonter si on tolère que quasiment la moitié des téléspectateurs piratent nos contenus.»