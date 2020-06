Man United : Ole Gunnar Solskjaer évoque le mercato

Les fans de Manchester United peuvent nourrir beaucoup d'espoirs en cette fin de saison. Revenu à la compétition contre Tottenham, Paul Pogba pourrait s'entendre à merveille avec Bruno Fernandes. Marcus Rashford est également de retour après sa blessure au dos. Pour ces raisons, les Red Devils peuvent prétendre à terminer dans le top 4 au classement. L'effectif mancunien est assez étoffé et de qualité mais Ole Gunnar Solskjaer espère tout de même accueillir de nouveaux joueurs au mercato. Il l'a fait savoir lors d'une interview ce mardi.

« S'il y a de bonnes affaires à faire et des joueurs qui peuvent nous améliorer, bien sûr, nous devrons peut-être dépenser de l'argent pour cela. Mais l'équipe est formidable et elle va dans la bonne direction. Avec un peu de chance, nous pouvons maintenant faire quelque chose en Ligue Europa et en FA Cup cette saison, finir dans le top 4, puis voyons combien nous pouvons investir pour la saison prochaine », a-t-il indiqué dans des propos relayés par Sky Sports. MU ne dépensera cependant pas des sommes astronomiques. Le vice-président exécutif Ed Woodward l'avait souligné fin avril.