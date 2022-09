JT Foot Mercato : la valse des entraîneurs fait rage

La suite après cette publicité

Plusieurs entraîneurs européens sont sur la sellette

Le Bayern Munich de Julian Naggelsmann est en grande difficulté. Malgré un début de saison canon, le Rekormeister traverse une période délicate en championnat avec sa première défaite de la saison face à Augsburg ce week-end. L'avenir du tacticien de 35 ans est menacé. D'autant que l'ombre de Thomas Tuchel plane autour de lui. Libre depuis son limogeage de Chelsea, l'Allemand a toujours été particulièrement apprécié par les dirigeants bavarois comme le rapporte Bild. En Italie, la Vieille Dame peine à retrouver sa splendeur d'antan. Le début de saison en championnat est compliqué, alors qu'en Ligue des Champions, le sort des Bianconeri pourrait déjà être scellé en cas de défaite. Forcément dans ce genre de situation, c'est le coach, Massimiliano Allegri, qui est dans le viseur. Pas n'inquiétude pour le technicien italien qui s'amuse même des rumeurs à son sujet. En Angleterre, Brendan Rodgers est clairement sur la sellette. Lanterne rouge de Premier League avec 6 défaites en 7 matchs, Leicester est au bord du gouffre. Le prochain match face au promu Nottingham Forest, après la trêve, sera déterminant pour l'avenir du coach de 49 ans. Pour finir du côté de la France, beaucoup d'observateurs s'étaient étonnés que l'Olympique Lyonnais conserve Peter Bosz. Si le début de saison des Gones n'est pas si mauvais d'un point de vue comptable, les améliorations dans le jeu tardent à se faire voir. Le club rhodanien pointe à la 6ème place du championnat et reste sur 3 défaites d'affilée. Pas de quoi s'inquiéter pour le tacticien lyonnais qui a expliqué ne pas avoir peur pour son avenir. La dernière prise de positon du président lyonnais, Jean Michel Aulas, qui a confirmé son entraineur sur sa page Twitter, devrait rassurer encore un peu plus le coach de l'OL.

Kylian Mbappé a dépassé les deux monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Alors non, ce n'est évidemment pas au nombre de Ballon d'Or, mais d'un point de vue financier. En prolongeant au Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé a négocié un véritable jackpot qui lui permet aujourd'hui d'être le footballeur le mieux payé de la planète ! Le site spécialisé en finances du sport Sportico dévoile ce lundi le classement et l'attaquant français touchera pas moins de 125 millions d'euros cette année. L'étude prend en compte les salaires des joueurs (en brut visiblement) ainsi que leurs revenus liés aux contrats de sponsoring.

Le témoignage de Paul Pogba devant la police

La soirée du 19 mars 2022 restera à jamais un jour marquant de la vie de Paul Pogba. Le journal Le Monde a révélé le témoignage direct du joueur de la Juve. Il pensait passer une soirée tranquille avec un ami d'enfance en marge d’un rassemblement de l’équipe de France. Toutefois, alors qu'il s'apprêtait à regagner son hôtel, Paul Pogba est conduit par d’autres copains dans un appartement situé à Chanteloup-en-Brie. Sur place, le joueur est forcé d'éteindre son téléphone. C'est alors que deux hommes cagoulés surgissent, habillés de gilets pare-balles et lourdement armés. Débute alors la tentative d'extorsion qui durera jusqu'à 4 heures du matin. Mis en joue, Paul Pogba se voit réclamer 13 millions d’euros, dont 3 millions en espèce, pour la protection dont il aurait bénéficié pendant plusieurs années. Dans son témoignage, Paul Pogba délivre avec effroi toute la peur qu'il a subi cette nuit-là. Des paroles qui font froid dans le dos à l'heure où l'enquête suit son cours. Mathias Pogba a été mis en examen et placé en détention provisoire ce samedi pour extorsion en bande organisée. Quatre anciens amis d'enfance du footballeur sont eux poursuivis pour extorsion, séquestration et association de malfaiteurs.