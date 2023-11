Pays-Bas : victime d’un malaise cardiaque, Bas Dost va prendre ses distances avec le football

C’est une scène terrible à laquelle avaient assisté les spectateurs de la rencontre entre l’AZ et le NEC Nimègue, pour le compte de la 10e journée de l’Eredivisie. Alors que les visiteurs menaient à Alkmaar sur le score de 2 buts à 1, l’attaquant néerlandais Bas Dost ralentissait sa cadence avant de s’écrouler au niveau du rond central. Tous les acteurs du jeu étaient venus couvrir le buteur de 34 ans, victime d’un malaise cardiaque et sorti sur civière, entraînant l’interruption définitive du match. Si son club a rapidement annoncé que l’ancien du Club Bruges était conscient, ce dernier s’est adressé à ses supporters, les informant qu’il allait prendre ses distances avec la compétition.

La suite après cette publicité

«J’ai subi de nombreux examens ces derniers jours et ils ont révélé une inflammation du muscle cardiaque (myocardite).Il peut y avoir plusieurs causes et les conséquences peuvent être énormes mais j’ai eu de la chance d’être réanimé sur le terrain. Je ne pourrai jamais assez insister sur le fait que je suis reconnaissant envers les médecins de l’AZ et de NEC. Je pourrai ensuite rentrer à la maison pour me remettre totalement. Seulement après cela, j’en saurai plus pour mon avenir et je pourrai vous en informer. Pour le moment, je vais prendre mes distances avec le football et passer du temps en famille. J’espère que tout le monde va respecter cela», a-t-il déclaré dans le communiqué publié sur le site officiel de l’actuel douzième du championnat batave.