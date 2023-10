Nimègue : Bas Dost rassure sur son état de santé

Ce dimanche, les supporters du NEC Nimègue ont tremblé à l’AFAS Stadion. Alors qu’ils menaient 2 buts à 1 en marge du temps additionnel face aux joueurs de l’AZ Alkmaar, les visiteurs ont accouru en direction du rond central. La raison ? Leur attaquant Bas Dost, auteur d’un but et d’une passe décisive au cours de la partie, s’est écroulé avant d’être atteint de convulsions. Un temps couvert par ses partenaires, le Batave a été pris en charge par une équipe médicale puis évacué sur civière et la rencontre entre le dauphin du PSV et le douzième du championnat des Pays-Bas a été définitivement arrêtée.

Si le club de Nimègue n’a pas tardé à communiquer sur l’état de santé du joueur de 34 ans, ce dernier a souhaité rassurer ses fans en donnant de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. «Je vais bien. L’aide que j’ai reçue sur le terrain a été fantastique. Je suis à l’hôpital maintenant et je me sens bien. Merci pour tout votre soutien», a déclaré le Néerlandais passé par l’Eintracht Francfort et le Sporting Lisbonne dans des propos relayés par sa formation sur X.