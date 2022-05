Les adieux de Cavani aux supporters de Manchester United

Après deux saisons au club, 59 matchs et 19 buts, Edinson Cavani va quitter Manchester United. L'Uruguayen, qui était très apprécié par les supporters des Red Devils, a tenu à leur adresser un message sur le site du club : «je n'ai sincèrement que des mots de gratitude envers les fans et les supporters de Manchester United. Honnêtement, ils m'ont montré beaucoup de respect dès le premier moment où je suis arrivé. Je pense qu'ils ont grandement reconnu tout le dur travail que j'ai toujours essayé de fournir de la meilleure façon possible, en donnant le meilleur de moi-même pour cette équipe. Je suis vraiment très reconnaissant et je partirai d'ici avec un souvenir heureux de cette affection qu'ils m'ont montrée et qu'ils ont toujours montrée.»

S'il retiendra globalement du positif de cette expérience anglaise, il regrette n'avoir pas été assez présent cette saison alors que les fans faisaient leur retour dans les stades : «l'une des choses qui m'a laissé un goût légèrement amer, c'est que lorsque nous avons eu une saison [2020/21] très agréable et plutôt décente, nous n'avons pas pu avoir les supporters avec nous. Et maintenant, cette saison, avec les supporters qui reviennent dans les terrains et les stades, je n'ai pas vraiment pu avoir le genre de campagne, si je suis honnête, sur le plan personnel, que j'aurais vraiment aimé. J'aurais pu marquer le genre de buts que j'ai marqués la saison dernière et les célébrer un peu plus avec les fans - le genre de choses qu'il est bon pour un attaquant ou un buteur de faire. Mais je tiens à remercier sincèrement les supporters du fond du cœur, parce qu'ils m'ont toujours montré beaucoup d'affection, et c'est très important pour un footballeur.»