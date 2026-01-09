Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 1

Thomas Delaine quitte déjà Le Havre

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre. @Maxppp

Le Havre vient d’officialiser le départ de son latéral gauche Thomas Delaine, arrivé l’été dernier en provenance de Strasbroug. Agé de 33 ans, Delaine n’a été titularisé qu’à 3 reprises avec le club havrais. Il est désormais libre de tout contrat.

La suite après cette publicité
Havre Athletic Club ⚽️
Arrivé en provenance de Strasbourg en juillet dernier, Thomas Delaine quitte le HAC. 🔚

Une décision d’un commun accord entre le joueur et le club. 📝

Bonne continuation Thomas. 👋
Voir sur X

« Débarqué en provenance de Strasbourg en juillet dernier, Thomas Delaine quitte le HAC. Une décision d’un commun accord entre le joueur et le club, dont l’arrière gauche aura porté six fois le maillot, toutes compétitions confondues (trois titularisations). Le HAC souhaite une bonne continuation à Thomas. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Havre
Thomas Delaine

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Havre Logo Le Havre
Thomas Delaine Thomas Delaine
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier