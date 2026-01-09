Thomas Delaine quitte déjà Le Havre

Le Havre vient d’officialiser le départ de son latéral gauche Thomas Delaine, arrivé l’été dernier en provenance de Strasbroug. Agé de 33 ans, Delaine n’a été titularisé qu’à 3 reprises avec le club havrais. Il est désormais libre de tout contrat.

« Débarqué en provenance de Strasbourg en juillet dernier, Thomas Delaine quitte le HAC. Une décision d’un commun accord entre le joueur et le club, dont l’arrière gauche aura porté six fois le maillot, toutes compétitions confondues (trois titularisations). Le HAC souhaite une bonne continuation à Thomas. »