Brésil : Thiago Silva reconnaissant envers Frank Lampard

Le Brésil s'est adjugé mardi soir le choc face à l'Uruguay (2-0) grâce à des réalisations inscrites par Arthur (34e) et Richarlison (45e). Une victoire qui permet à la formation brésilienne de rester en tête du classement dans la zone Amsud des qualifications pour le Mondial 2022. Titulaire en charnière centrale, Thiago Silva (36 ans) s'est réjouit de ses performances depuis son retour en sélection. Des prestations convaincantes qu'il doit à son manager à Chelsea Frank Lampard.

« Je suis très content de mon niveau non seulement ici (en sélection), mais surtout à Chelsea où ils avaient une organisation de travail depuis un certain temps et où ils savaient déjà quoi faire sur le terrain, comment se positionner. C'était plus difficile pour moi, un Championnat différent avec une intensité de jeu différente. Mais je dois remercier Lampard pour la confiance qu'il m'a accordée, sans laquelle je n'aurais pas pu jouer aujourd'hui (mardi contre l'Uruguay), » a ainsi confié le défenseur central auriverde. Des déclarations qui devraient ravir l'intéressé...