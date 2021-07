La Juventus a changé son fusil d'épaule pour Adrien Rabiot

La suite après cette publicité

Depuis une semaine, et les suites de l'élimination de l'équipe de France contre la Suisse en 8e de finale de l'Euro 2020, c'est davantage Véronique Rabiot qui fait parler que son fils Adrien. Mais ce lundi, en Italie, le milieu de terrain est à nouveau au cœur de l'actualité.

Le Corriere dello Sport explique en effet dans son édition du jour que la Juventus a tranché pour son avenir. Le milieu de terrain, apparu à 47 reprises toutes compétitions confondues sous les ordres d'Andrea Pirlo (5 réalisations), est considéré comme «intouchable» par la nouvelle direction sportive, Federico Cherubini en tête. Massimiliano Allegri, de retour sur le banc turinois, a validé ce choix.

Une fin de saison qui change tout

Sa fin de saison avec la Vieille Dame et son Euro avec les Bleus (sa polyvalence a beaucoup plu de l'autre côté des Alpes) ont définitivement convaincu les Bianconeri qu'ils devaient compter sur l'ancien Parisien, qui émarge à 7 M€ par an, pour la saison à venir. Et pourtant, c'était loin d'être aussi évident il y a encore quelques mois.

En décembre, le gaucher était en effet annoncé sur la liste des transferts. En mars, la tendance était toujours à un départ. Manchester City, l'Olympique de Marseille ou encore Everton avaient notamment été cités parmi les intéressés. Adrien Rabiot a su faire changer la donne.