La Juve songe à se séparer de Cristiano Ronaldo, Aaron Ramsey et Adrien Rabiot

Dans le rouge. En raison de la pandémie de Covid-19, la Juventus a annoncé des pertes de 113,7 M€ sur le premier semestre de l'exercice 2020/21. Une situation qui inquiète la Vieille Dame, cotée en Bourse, et qui pourrait l'amener à se montrer très active sur le marché des transferts cet été. Les Turinois l'ont d'ailleurs annoncé dans le communiqué récemment transmis aux actionnaires : «la Juventus pourrait avoir recours à des opérations de cession de joueurs dans un contexte influencé par la liquidité réduite en raison de la durée de la crise sanitaire».

Le média italien Sport Mediaset semble avoir davantage d'informations sur les réelles intentions des Bianconeri pour le prochain marché des transferts. Ces derniers souhaiteraient en priorité réduire la masse salariale et songent sérieusement à se séparer de gros salaires. Trois noms sont avancés : Cristiano Ronaldo (36 ans, 31 M€ par an), Adrien Rabiot (25 ans, 7 M€ par an) et Aaron Ramsey (30 ans, 7 M€ par an). Trois des onze plus hauts revenus cette saison en Serie A.

CR7 pèse très - trop ? - lourd

Pour CR7, actuel meilleur buteur du championnat avec 20 réalisations en 21 apparitions, le rendement sportif n'est clairement pas en question. Ce sont ses imposants émoluments qui posent problème à la direction piémontaise. L'option d'un départ n'est donc pas exclue cet été. À tel point que la Juve aurait déjà une petite idée de son remplaçant numérique : Mauro Icardi (28 ans, Paris SG). Sport Mediaset explique qu'un prêt avec obligation d'achat pourrait permettre aux champions d'Italie en titre d'absorber un tel investissement.

Au sujet de Rabiot et Ramsey, la décision serait par contre sportive et économique. Les deux hommes, arrivés libres en juin 2019, n'ont pas totalement convaincu sur la durée, malgré quelques jolis sursauts et la confiance d'Andrea Pirlo. Là encore, deux pistes se dégagent pour leur succession : Manuel Locatelli (23 ans, Sassuolo) et Nicolo Barella (24 ans, Inter). Deux internationaux italiens, sans doute moins gourmands sur le plan salarial. La révolution est sans doute en marche du côté de Turin. Encore davantage si le Scudetto venait à échapper à la Juve pour la première fois depuis 2012.