Manchester City : Pep Guardiola surveille Adrien Rabiot

Ayant commencé très tôt et ayant été au centre de nombreuses polémiques avec l'équipe de France ou au Paris Saint-Germain, on en oublierait presque qu'Adrien Rabiot joue à la Juventus Turin et qu'il n'est âgé que de 25 ans. Pourtant, c'est bien le cas et cette saison, il fait partie intégrante de l'équipe dirigée par Andrea Pirlo avec 33 matches joués et 22 titularisations pour deux buts et une passe décisive toutes compétitions confondues.

Pour autant son nom ne cesse de revenir au cœur de l'actualité quand les marchés des transferts approchent. Cette saison, à l'image de la Vieille Dame, son écurie, ses prestations sont en dent de scie et récemment nous apprenions que la formation transalpine serait à l'écoute si d'éventuelles offres arrivaient sur le bureau des décideurs des pensionnaires du Juventus Stadium. Mais le Français, qui a l'Euro en ligne de mire, n'est pas seul dans ce cas.

Il devrait rester à Turin

En effet, Aaron Ramsey et Cristiano Ronaldo sont aussi annoncés partant, histoire de se refaire une petite santé financière. Néanmoins on se demande toujours où pourrait débarquer le Tricolore, qui a effectué un retour remarquable chez les Bleus de Didier Deschamps. Par le passé, on l'annonçait avec insistance du côté d'Everton sans que le transfert ne se fasse. Et c'est toujours en Premier League que le gaucher semble conserver une belle cote.

Interrogé par Tuttosport, l'agent historique Vincenzo Morabito a annoncé une petite bombe : «le Français est sur la liste de Pep Guardiola à Manchester City. Mais il ne quittera pas la Juventus ». Spécialisé dans les transferts en Premier League, il sait donc de quoi il parle. De là à voir les Citizens se bouger sur ce dossier, il reste un gros gouffre. Mais ce serait une belle histoire puisque le Français a côtoyé, dans sa formation, les Skyblues en 2008.