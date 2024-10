Jurgen Klopp va s’investir dans le projet du Paris FC

C’est la bombe de ce mercredi soir. Le Paris FC, leader de la Ligue 2, va être racheté dans les prochains jours par la famille Arnault et Red Bull. Le président Pierre Ferracci avait expliqué vouloir vendre ses parts pour quitter le club totalement d’ici 2027 et a donc trouvé du lourd pour sa succession. La famille Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH, ainsi que Red Bull ont l’ambitieux projet de faire du PFC un géant du foot français.

Et pour cela, ils pourront compter sur… Jurgen Klopp. L’ancien coach de Liverpool vient tout juste d’être nommé directeur du football de la galaxie Red Bull. Et selon les informations de RMC Sport, il sera notamment en charge de développer le projet du PFC. Le désormais ex-coach aura pour mission de dessiner «les contours d’une vision stratégique durable pour le Paris FC.» Forcément, cela à de quoi séduire et donner envie aux supporters parisiens de s’enflammer.