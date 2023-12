Arriérés de salaire, entraînement annulé… le Boavista de Gérard Lopez est au bord du précipice

Le début de saison en fanfare de Boavista n’est plus qu’un lointain souvenir au regard des difficultés actuelles rencontrées. Sur le plan sportif, le club basé à Porto occupe le onzième rang de Primeira Liga (première division portugaise) mais n’a plus gagné en championnat depuis le 18 septembre. Dès lors, la formation lusitanienne n’est plus qu’à quatre longueurs de la zone de relégation. D’un point de vue financier, le club portugais est au plus mal à en croire les informations d’A Bola.

Selon le média portugais, les joueurs n’ont plus été payés depuis trois mois et ont donc refusé de s’entraîner hier après-midi à quelques jours d’un match crucial face à Gil Vicente, le 30 décembre prochain, estimant que les explications fournies par leurs dirigeants étaient insuffisantes. La situation est encore pire concernant les employés du club puisque ces derniers n’ont plus été payés depuis quatre mois. Conséquence, Boavista se retrouve épinglé par la Ligue de football portugaise pour «non-respect du contrôle des salaires» et a désormais 15 jours pour inverser la tendance.