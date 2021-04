Super League : la réaction d'Arsène Wenger

La suite après cette publicité

Arsène Wenger prévient tout le monde depuis longtemps sur l'apparition d'une ligue fermée. Ce moment est désormais arrivé avec la scission provoquée par la création de la Super League, sous l'impulsion de douze clubs majeurs de la scène européenne. Interrogé par TalkSport, l'entraîneur français a livré son avis.

« Je dirais que c'est une mauvaise idée. Le football doit rester uni, c'est la chose la plus importante. C'est basé sur le mérite sportif, et sur le respect de l'histoire construite par le football européen. Je pense personnellement que cette idée n'ira pas loin. (…) Il faut nous battre pour que le football reste simple, compréhensible et basé sur le mérite. Tout le monde a la même chance et peut rêver d'être couronné de succès », a-t-il lancé.