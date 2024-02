PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Marquinhos

Face au Stade Rennais, le Paris Saint-Germain aura pour objectif d’étendre sa belle série de matchs sans défaite en championnat tout en consolidant un peu plus sa première place en tête du classement. Mais à l’occasion de cette affiche comptant pour la 23e journée de Ligue 1, le club de la capitale et Luis Enrique devront se passer des services de leur capitaine Marquinhos, touché au mollet et laissé au repos.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’Asturien a rassuré sur l’état de santé de son joueur. «Non ce n’est pas grave, je ne sais pas le point médical ce qu’on a écrit mais ce n’est pas grave. Il ne sera pas là demain mais ce n’est pas grave», a-t-il sobrement déclaré.

