Crystal Palace confirme le départ imminent de Guéhi à City

Ce vendredi, plusieurs médias assurent que Marc Guéhi (25 ans) va rejoindre Manchester City. Sky Germany a même évoqué une proposition de 35 M€ pour le défenseur en fin de contrat en juin prochain. Du côté de Crystal Palace, Oliver Glasner a confirmé le départ imminent de son joueur.

La suite après cette publicité

«D’après mes dernières informations, un accord avec Marc est en voie de finalisation. Je ne peux pas confirmer de club pour le moment, car rien n’est encore fait, mais les négociations sont presque terminées. Par conséquent, Marc ne jouera pas demain pour nous.» Interrogé également sur le sujet, Pep Guardiola a simplement répondu « Rien à dire.» Mais visiblement, le dossier avance bien en coulisses.