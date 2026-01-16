Attaque fulgurante de Manchester City pour Marc Guéhi !

Manchester City a vite réagi. Deuxième du classement de Premier League, à six points d’Arsenal, le club de Pep Guardiola a subi plusieurs coups durs. Grâce à sa puissance financière hors-norme, le champion d’Europe 2023 a décidé de frapper fort dès cet hiver pour corriger le tir et boucler des dossiers qui étaient davantage destinés au prochain mercato estival. En attaque, les Cityzens ont claqué 75 M€ sans trembler pour arracher Antoine Semenyo à Bournemouth.

La suite après cette publicité

City passe la seconde

Un choix qui est, pour le moment, payant puisque le Ghanéen a inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive lors de ses trois premiers matches avec la bande de Guardiola. Désormais, Manchester City compte faire la même chose, mais en défense. Ces dernières semaines, les champions d’Angleterre 2024 ont perdu leurs deux piliers de l’axe central. Josko Gvardiol s’est fracturé le tibia et ne rejouera sans doute pas de la saison avec City.

La suite après cette publicité

De son côté, Ruben Dias est touché à l’ischio-jambiers et ne devrait revenir que le mois prochain. Enfin, même John Stones est indisponible, blessé à la cuisse. Face à ce constat, et au vu des échéances importantes qui arrivent, City a décidé de passer la seconde dans le dossier Marc Guéhi. Le capitaine de Crystal Palace est sans doute le défenseur central le plus courtisé d’Angleterre puisqu’Arsenal et Liverpool lui ont également les yeux doux. Les Reds ont même été tout proches de l’enrôler l’été dernier. En vain.

Une première offre à 35 M€

Le club de la Mersey pensait toutefois se rattraper en juillet prochain. Sous contrat avec les Eagles jusqu’en juin 2026, Guéhi est devenu une cible plus qu’intéressante. Cependant, Fabrizio Romano assure que City a donc décidé de coiffer tout le monde au poteau, dès cet hiver. Le journaliste assure que les Mancuniens ont soumis une « proposition contractuelle très importante » à Guéhi ces dernières heures et sont prêts à négocier avec Palace. Vous l’aurez compris, City ne devrait pas s’embarrasser avec des négociations trop longues et sortira un gros chèque s’il le faut.

La suite après cette publicité

Ce que confirme Sky Allemagne qui explique que Manchester City est sur le point de soumettre une première offre de 35 M€ à Crystal Palace et que l’affaire devrait rapidement évoluer. Le média allemand ajoute même, concernant la proposition contractuelle soumise à Guéhi, que le défenseur aurait déjà un accord de principe avec les Cityzens. Encore une fois, City est allé vite. Une aubaine pour les Eagles qui perdraient certes un élément-clé en plein milieu de leur saison, mais avec l’assurance de ne pas le voir partir gratuitement.