Les folles révélations sur la nationalmannschaft secouent l'Allemagne, Kylian Mbappé vit à Leicester

Les raisons du désastre allemand dévoilées

En Allemagne, on continue avec Ansi Flick ! C'est ce que placarde Kicker en couverture aujourd'hui. Le sélectionneur allemand avait été remis en question, mais devrait finalement garder sa place donc et c'est aussi ce que rapporte Bild sur son site internet… Même si le journal nous livre au passage des révélations croustillantes sur la Nationalmannschaft ! Durant le Mondial, l'Allemagne était divisée en plusieurs groupes. Certains joueurs ont même accusé Flick de trop favoriser les joueurs du Bayern, qu'ils connaissent bien puisqu'il était leur coach avant de prendre la direction de la sélection. Et tout cas, cela aurait créé de grosses tensions au sein du groupe. Les débats autour du brassard One Love, mais aussi le fait de mettre la main devant la bouche ont encore un peu plus divisé l'effectif allemand.

L'Angleterre voit Mbappé partout

De l'autre côté de la Manche, le match contre l'équipe de France est décidément dans toutes les têtes ! Cette fois, c'est Harry Maguire qui fait les gros titres. Le défenseur tant décrié lorsqu'il joue avec Manchester United a montré un tout autre visage avec les Three Lions. Impérial depuis le début de la compétition, il a également de grandes ambitions pour la suite du Mondial comme le rapporte The Guardian. « On doit gagner la Coupe du Monde », a-t-il avoué à la presse anglaise… Même chose en Une du Daily Star qui met également en avant les mots de Maguire qui explique que l'Angleterre fait partie des favoris pour le titre final. Il a d'ailleurs pointé cette différence avec l'épopée en 2018, où les hommes de Gareth Southgate avaient chuté en demi-finale. « J’ai joué quand nous sommes arrivés en demi-finale et beaucoup de gars étaient contents. On savait que quoi qu'il arrive dans cette demi, on rentrerait chez nous accueillis comme des héros. » Ces déclarations font aussi la Une des pages sports de The Sun. Mais en revanche c'est Kylian Mbappé qui fait la vraie couverture du journal ! Ou plutôt son sosie anglais… C'est dire si l'attaquant obnubile l'esprit de nos voisins britanniques… « Kylian Mbappé vit à Leicester », titre le tabloïd qui en rajoute une couche : « Et il est supporter des Three Lions » ! On attend maintenant la réponse du vrai Mbappé, samedi prochain sur le terrain.

La Roja dans le flou

On part en direction de l'Espagne où le sélectionneur Luis Enrique fait beaucoup réagir ! On vous le disait hier, il pourrait bien se faire pousser vers la sortie. En tout cas, beaucoup de reproches lui sont faits dans la presse ibérique, mais aussi à sa fédération… Des erreurs dans sa liste, des mauvais changements au cours des matches et un sélectionneur incapable de trouver un plan B pour permettre à son équipe de marquer. C'est le bilan que dresse AS ce jeudi ! De son côté, Mundo Deportivo parle d'un « dilemme » pour évoquer le cas du sélectionneur… Il réfléchirait à la situation et décidera s'il continue ou pas explique le quotidien catalan et c'est aussi ce que rapporte Sport dans son édition du jour ! Mais attention ce n'est pas vraiment la tendance générale dans la presse espagnole, il se dit plutôt qu'il pourrait être poussé dehors et plus vite que prévu ! Certains médias parlent d'un délai de 48h pour que l'on connaisse le nouveau sélectionneur… et d'ailleurs Marca nous donne une des options les plus sérieuses pour le remplacer. Il s'agit de Luis de la Fuente, l'actuel coach des U21 de l'Espagne ! D'autres candidats se démarquent aussi comme Marcelino ou encore Roberto Martinez, l'ancien sélectionneur de la Belgique !