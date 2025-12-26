Brentford : la résurrection spectaculaire d’Igor Thiago après une saison blanche

Après une saison blanche qui avait laissé planer le doute sur son véritable niveau, Igor Thiago réalise aujourd’hui l’un des débuts de saison les plus impressionnants de Premier League. Élu joueur du mois de novembre, l’attaquant de 24 ans porte littéralement Brentford sur ses épaules : 5 buts en novembre, deux doublés face à Burnley (3-1) et Newcastle (3-1), 11 réalisations en championnat, 12 toutes compétitions confondues. Seul Erling Haaland (19 buts) fait mieux en Premier League. Ce retour au premier plan a une valeur de revanche pour lui. L’an dernier, le Brésilien n’avait disputé que 169 minutes en raison d’une blessure au ménisque, enchaînant les problèmes au genou et ressemblant davantage à un potentiel flop qu’à la recrue à 33 millions d’euros annoncée comme le nouveau fer de lance offensif des Bees. La trajectoire est désormais inversée : Igor Thiago a effacé les doutes, effacé sa saison manquée et, surtout, effacé Bryan Mbeumo, auteur de 20 buts la saison passée et parti à Manchester United l’été dernier.

Ce renouveau intervient dans un contexte pourtant défavorable. Brentford, orphelin de ses deux meilleurs buteurs – Bryan Mbeumo donc, et Yoane Wissa parti à Newcastle – navigue dans la deuxième partie de tableau et pointe aujourd’hui à une modeste 12e place de Premier League. Le club n’a pas compensé ces départs par un recrutement majeur, misant ainsi sur Dango Ouattara et le prêt de Reiss Nelson. Mais c’est bel et bien un joueur déjà présent l’an dernier, quasiment invisible en 2024-2025, qui a pris le relais. Igor Thiago, installé comme nouveau numéro 9 par Keith Andrews, s’est mué en leader offensif indiscutable. Le technicien, qui a succédé à Thomas Frank, ne s’y trompe pas : après le doublé de son attaquant face à Burnley, il l’a qualifié « d’homme exceptionnel, doté d’une personnalité et d’un caractère hors normes ». Une réaction d’autant plus remarquable que Thiago sortait d’un penalty manqué contre Brighton. Andrews n’avait aucun doute : « je savais qu’il répondrait. »

Le Brésilien le plus prolifique d’Europe

Sportivement, le Brésilien impressionne. Longiligne (1,91 m), puissant, solide dos au jeu, redoutable dans les airs, Igor Thiago est devenu l’un des avants-centres les plus difficiles à contenir en Premier League. Ses buts ne sont pas anecdotiques : Newcastle, Manchester United, Liverpool, Burnley… Il marque face aux gros, dans les moments où Brentford souffre, et offre régulièrement des points précieux à une équipe qui manque cruellement de marge. Résultat : il pointe aujourd’hui à la deuxième place du classement des buteurs, loin devant des références comme Welbeck (Brighton) ou encore Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace). Une efficacité qui attire déjà des intérêts concrets. En effet, Aston Villa, Tottenham ainsi que Newcastle surveillent sa situation de très près selon The Mirror. Preuve supplémentaire de son ascension fulgurante : Igor Thiago est actuellement le meilleur buteur brésilien des cinq grands championnats européens, devant Vinicius Jr (5 buts) ou encore Richarlison (8 buts).

Et si la suite se jouait désormais au niveau international ? Igor Thiago n’a jamais été appelé avec la Seleção, mais la concurrence au poste de numéro 9 est aujourd’hui l’une des plus faibles de l’ère moderne au Brésil. Si sa forme actuelle se prolonge, il pourrait devenir un sérieux candidat pour la Coupe du Monde 2026. Sa détermination est totale : il veut s’imposer durablement, à Brentford comme au niveau supérieur. « Je rêve de jouer pour le Brésil, mais je veux y aller pour y rester », confiait-il dans un entretien accordé à TNT Sports Brasil. En clair, Igor Thiago est devenu l’une des sensations majeures du football anglais. Une métamorphose spectaculaire, portée par son caractère, sa régularité et un sens du but retrouvé. La saison 2025-2026 pourrait bien être celle de la consécration totale.