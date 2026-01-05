Menu Rechercher
Manchester City va casser le prêt d’un de ses joueurs

Sorti sur blessure face à Chelsea (1-1), le défenseur de Manchester City Josko Gvardiol (23 ans) est touché au genou. Selon les premiers échos, le Croate pourrait être indisponible durant plusieurs semaines. Un coup dur face auquel les Cityzens ont vite réagi.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Mancuniens ont décidé de casser le prêt de Max Alleyne à Watford avec effet immédiat. Le jeune Anglais de 20 ans a disputé 17 matches avec le club de Championship et ses performances ont été jugées satisfaisantes par les décideurs de City qui ont plus que jamais besoin de ses services dès cet hiver.

