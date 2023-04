Getafe limoge Quique Sánchez Flores

Dix-septième de Liga avec 31 points, Getafe ne possède qu’une petite longueur d’avance sur Valence, 18e et premier relégable. Mais après cinq rencontres consécutives, les dirigeants du club espagnol ont décidé de sévir.

La suite après cette publicité

«Getafe et Quique Sánchez Flores rompent leur relation contractuelle. L’entraîneur madrilène et son staff technique cessent d’appartenir à l’entité azulona. Au club, nous vous remercions pour l’engagement et le professionnalisme dont vous avez fait preuve depuis votre arrivée au sein de ce club, et votre dévouement de tous les instants.» Getafe va devoir trouver un nouveau coach pour finir la saison et se maintenir en Liga.

À lire

Liga : l’Atlético de Madrid renverse Majorque, Almeria s’impose à Getafe