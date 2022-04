Real Madrid : les détails du juteux contrat promis à Antonio Rüdiger

La suite après cette publicité

À 29 ans et après cinq saisons passées à Chelsea, Antonio Rüdiger a donc décidé de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Libre de tout contrat en juin prochain, l’Allemand a choisi de quitter Stamford Bridge. Un coup dur pour les Blues qui vont donc perdre l’un de leurs leaders défensifs. Tout ça sans prendre le moindre denier, idem avec Andreas Christensen.

« La situation est qu'il veut quitter le club. Il m'en a informé lors d'une conversation privée. Nous avons tout donné - le club et moi - mais nous ne pouvions plus nous battre à cause des actions », a d’ailleurs confirmé Thomas Tuchel ces derniers jours. Rüdiger sur le départ, c’est le Real Madrid qui s’en frotte les mains.

Une opération à 59 M€

Un an après avoir chipé David Alaba au Bayern Munich, les Merengues vont à nouveau recruter un roc défensif sans payer la moindre indemnité de transfert. Et vu le niveau affiché par Rüdiger lors du quart de finale de Ligue des Champions face à la Casa Blanca, le Real Madrid peut avoir le sourire. Mais Rüdiger aussi !

Marca révèle ce vendredi les détails de l’opération. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur a obtenu de bonnes conditions pour son contrat de quatre ans. Ainsi, il touchera une prime à la signature de 8 M€ ainsi qu’un salaire annuel net de 9 M€. Enfin, son agent se verra verser 15 M€ en termes de commission. Au total, l’opération Rüdiger 2026 est chiffrée à 59 M€.