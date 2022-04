Algérie : Djamel Belmadi reste le sélectionneur

Dans une interview donnée pour la chaine officielle de la Fédération Algérienne de Football, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, a annoncé qu’il allait continuer sa mission à la tête de l’équipe nationale. Le coach de 46 ans, qui est sous contrat jusqu’en décembre 2022, a expliqué avoir pris cette décision en accord avec sa fédération. C'est donc officiel.

« Avec ce qu’il s’est passé, le minimum de respect que j’ai pour mon pays et pour mon équipe nationale, c’est de savoir si on est capable de redémarrer, malgré cet échec, avec autant de forces et d’énergies et se fixer d’autres objectifs. Cela prend un certain temps. J'ai donné à la Fédération l'opportunité de mettre fin à ce contrat sans rien du tout. S'ils avaient pensé que je n'étais plus l'homme de la situation et qu'ils voyaient l'arrivée d'un autre sélectionneur, pas de problème. On part en silence, sans bruit, sans rien du tout. Ils avaient le souhait que je sois à la direction de l'équipe nationale », a déclaré Belmadi durant son interview.