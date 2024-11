L’UEFA pourrait sanctionner l’OL

C’est «un problème de compréhension avec l’UEFA», dira peut-être John Textor. Quelques jours après l’annonce d’une rétrogradation provisoire à l’issue de la saison par la DNCG, couplée à une interdiction de recrutement et un encadrement de la masse salariale, le journal L’Équipe nous informe de l’ouverture d’une procédure d’audit de l’UEFA à l’égard de l’OL. Selon le quotidien, des membres de l’ICFC (l’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA) se sont déplacés à Lyon cette semaine, et ont même assisté au match de Ligue des champions féminine entre l’OL et l’AS Rome (4-1).

Chez l’UEFA, on indiquerait « suivre de près l’évolution financière des clubs dans le cadre de son monitoring », précise une source à L’Équipe. Plus concrètement, l’instance européenne ne serait pas rassurée par la situation de l’OL, et ce, depuis un bon moment. Elle pourrait même prononcer des sanctions, dans l’hypothèse où les réponses du club à cette situation ne satisfaisaient pas. En s’appuyant sur le règlement de l’UEFA, le journal français évoque ainsi diverses options : de la mise en garde, à l’amende, en passant par la déduction de points ou même encore l’interdiction d’inscrire des nouveaux joueurs.