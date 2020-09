Alexandre Letellier revient au PSG

Formé au PSG (raison essentielle pour laquelle Leonardo a fait appel à lui) et issu de la même génération que les Mamadou Sakho et autre Tripy Makonda, Alexandre Letellier (29 ans) revient dans le club de la capitale. Le gardien, qui sera troisième dans la hiérarchie derrière Keylor Navas et Sergio Rico, a signé un contrat d'un an. Il était parti il y a 10 ans sans être passé professionnel. Depuis, il a disputé 86 matches professionnels.

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Alexandre Letellier. Arrivé libre en provenance de l’US Orléans Loiret Football, le gardien de but français a signé un contrat d’une saison avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2021.» Entre ses deux passages au PSG, le portier a évolué à Angers, aux Young Boys de Berne, Troyes, Sarpsborg 08 en Norvège puis à Orléans qui l'a laissé libre en juin dernier.