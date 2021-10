Arsenal - Crystal Palace : les compositions officielles

Repasser la seconde. Tel est l'objectif d'Arsenal ce lundi soir pour la réception de Crystal Palace (21h), dans le cadre de la 8ème journée de Premier League, après avoir calé à Brighton et ainsi stoppé une dynamique de 3 victoires de rang en championnat. Face aux Gunners se présentent toutefois des Eagles décidés à reprendre leur envol, eux qui n'ont plus goûté aux joies du succès depuis 3 rencontres en PL et une victoire éclatante contre Tottenham (3-0). D'autant plus que Patrick Vieira va retrouver son ancien club, dans lequel il a brillé de 1996 à 2005, et qu'il aura sûrement à cœur de marquer un peu plus cette soirée si spéciale à ses yeux.

Pour cette rencontre à l'Emirates Stadium, Mikel Arteta, seulement privé de Granit Xhaka (blessé et indisponible jusqu'à la fin de l'année 2021), effectue un seul changement dans son 4-2-3-1 par rapport au match nul sur la pelouse de Brighton avant la trêve internationale. Albert Sambi Lokonga sort du collectif des Gunners pour céder sa place à Nicolas Pépé, alors que Martin Odegaard formera le double pivot aux côtés de Thomas Partey. De son côté, Patrick Vieira, qui doit composer sans Eberechi Eze et Nathan Ferguson, aligne un 4-3-3 et n'opère qu'un seul changement. Wilfried Zaha ne figure pas dans le groupe alors que le trio Ayew-Benteke-Édouard a la confiance du coach français.

Suivez ce match sur notre live commenté

Les XI de départ

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Partey, Odegaard - Saka, Smith Rowe, Pépé - Aubameyang

Crystal Palace : Guaita - Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell - Gallagher, Milivojević, McArthur - Ayew, Benteke, Édouard