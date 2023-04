Manchester City - Bayern Munich : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Ligue des Champions fait son grand retour cette semaine. Et pour régaler les amoureux de ballon rond, deux affiches sont au menu ce mardi soir. Pendant que Benfica accueillera l’Inter Milan au stade de la Luz, Manchester City croisera le fer avec le Bayern Munich à l’Etihad Stadium. Un choc cinq étoiles qui s’annonce plus que palpitant entre les deux cadors européens. D’autant qu’on assistera également à un duel tactique entre Pep Guardiola et Thomas Tuchel, qui dirigera pour la première fois les Bavarois en C1 depuis qu’il a remplacé Julian Nagelsmann.

Après avoir échoué en Coupe d’Allemagne, le technicien allemand sera attendu au tournant, puisque remporter la Champions League est l’un des objectifs qui lui a été fixé. Alors qu’il souhaite réaliser un gros coup en Angleterre, TT, qui a déjà battu Guardiola quand il était sur le banc de Chelsea, devra notamment faire sans Choupo-Moting, Lucas Hernandez, Mathys Tel ou encore Manuel Neuer, tous blessés. Il s’appuiera a priori sur un 4-2-3-1, le système utilisé par Tuchel depuis son arrivée. Dans les buts, pas de surprise puisque Yann Sommer débutera.

Duel tactique entre Tuchel et Guardiola

Devant lui, on devrait retrouver un quatuor composé (de gauche à droite) de Cancelo, De Ligt, Upamecano et Pavard. À noter toutefois que certains médias allemands assurent que Davies sera préféré à Cancelo à gauche. Au milieu de terrain, les tauliers Goretzka et Kimmich seront dans le onze de départ. Pour soutenir Serge Gnabry, qui devrait être aligné en pointe suite au forfait de Choupo-Moting, Leroy Sané, Thomas Müller et Kingsley Coman seront là. Mais là encore, il y a des incertitudes. Certains médias indiquent que Musiala évoluera en soutien de l’attaquant, qui pourrait être Müller. Sadio Mané devrait être remplaçant.

En face, Pep Guardiola, qui connaît parfaitement l’écurie allemande pour l’avoir dirigé par le passé, va opter pour un 3-2-4-1. Pour aider Ederson à garder ses cages inviolées, l’Espagnol alignera le trio Aké-Akanji-Ruben Dias. Devant eux, on retrouvera a priori Rodri et Stones. Pour gagner la bataille du milieu et apporter de la créativité, Guardiola comptera (de gauche à droite) sur Grealish, Gündogan, De Bruyne et Mahrez. Bernardo Silva pourrait être préféré à l’Algérien selon quelques médias anglais. Quoi qu’il en soit, tout ce petit monde soutiendra l’inévitable Erling Haaland, qui aura pour mission de marquer des buts. Une affiche alléchante à suivre à partir de 21 heures sur notre site.

