EdF : la réponse cash de la FFF à Zinedine Zidane

Zinedine Zidane n’a toujours pas retrouvé de banc de touche depuis son départ du Real Madrid en 2021. Pourtant, le champion du monde 1998 pensait que la porte de l’équipe de France allait s’ouvrir en grand. Mais ça, c’était avant la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026. Et pour le président de la FFF, Philippe Diallo, DD est loin d’être menacé.

« Zinedine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026… Tout est dit », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Figaro.