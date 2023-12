MLS : Thiago Almada, la pépite argentine passée proche de l’OM qui va enflammer le mercato d’hiver

Rapidement comparé à Messi, ce qui lui a valu le surnom de "nouveau Messi", le milieu argentin Thiago Almada a vite intéressé les plus gros clubs. Suivi par l’Inter Milan et Manchester United, il a finalement été un dossier chaud de l’Olympique de Marseille à l’hiver 2021. La piste a même pris davantage de rumeurs au fil des mois avec l’arrivée sur le banc phocéen de son compatriote Jorge Sampaoli. «Je le connais très bien, on a une très bonne relation, il faisait partie de la sélection en 2018. Il a un grand avenir, il a beaucoup de nuances dans son jeu. Je ne sais pas si le club a communiqué avec lui.»

«Je ne m’intéresse pas à ça pour l’instant, je suis concentré sur une qualification européenne. C’est un joueur qui est très bien valorisé, c’est une promesse. N’importe quel entraîneur le voudrait dans son effectif. C’est une analyse que je base sur ce que j’ai vu en sélection, pas sur son rendement actuel» expliquait en avril 2021 celui qu’on surnomme El Pelado. Vrai maître à jouer du Velez Sarsfield (24 buts et 10 offrandes en 100 rencontres disputées), Thiago Almada continue d’affoler les compteurs et les écuries européennes.

L’OM avait tenté le coup

Serpent de mer dans le mercato estival 2021 du club phocéen, le transfert ne se fera pas pour des raisons administratives. «Le transfert d’Almada n’a pas abouti. En raison d’un problème de visa, le joueur ne peut pas se rendre aux États-Unis et, pour l’instant, il restera à Velez jusqu’en janvier. Nous l’aurons le semestre prochain» déclarera Sergio Rapisarda, le président du club argentin. Finalement, il ne viendra jamais du côté de l’Olympique de Marseille.

En effet, la franchise américaine d’Atlanta United tentera le coup à l’hiver 2022 et Thiago Almada lancera le défi Major League Soccer : «Atlanta United a annoncé aujourd’hui avoir signé Thiago Almada du Club Atlético Vélez Sarsfield de la première division argentine pour un contrat jusqu’en 2025. Almada sera un joueur désigné et occupera une place sur la liste internationale en attendant la réception de son certificat de transfert international (ITC) et son Visa P-1.»

Il a tout cassé en Major League Soccer

Sur la lancée de ce qu’il avait produit en Argentine, Thiago Almada a également crevé l’écran aux États-Unis. En deux saisons, il a disputé 66 rencontres pour 20 buts et 23 offrandes. Lors de l’exercice actuel, il a inscrit 11 buts et délivré 16 passes décisives en 31 matches de Major League Soccer, sous la tunique d’Atlanta. Sacré meilleur jeune du championnat lors de la saison écoulée.

Son coach Gonzalo Pineda a souvent été élogieux envers sa star qui a été devancée de peu par Luciano Acosta dans la lutte au titre de MVP : «nous sommes très fiers de ce qu’il fait surtout parce qu’il est très humble. Il attribue tout son succès à ses coéquipiers, et ils l’aident… avec le temps et l’espace, avec de bonnes occasions de marquer. Je pense qu’il est le joueur le plus rapide de l’histoire d’Atlanta United pour atteindre 20 buts et 20 passes décisives.»

Champion du monde avec l’Argentine

Outre ses performances en MLS, Thiago Almada a aussi un vécu en sélection argentine. Lancé le 24 septembre 2022 contre le Honduras, il a été sacré champion du monde en 2022. Il avait rejoint le groupe suite à la blessure de Joaquin Correa. Certes son importance a été relative avec seulement six minutes disputées contre la Pologne mais il fait partie des joueurs d’avenir de l’Albiceleste.

D’ailleurs, le sélectionneur Lionel Scaloni a martelé qu’Almada avait eu un rôle précieux dans le groupe au cours de cette compétition. «Thiago nous a donné quelque chose d’autre que nous n’avions pas dans l’équipe. C’est une belle apparition. Il joue en 1 contre 1 et joue très bien, à l’intérieur comme à l’extérieur» a expliqué le technicien argentin pour AFA Estudio. Pas appelé depuis juin dernier avec l’Argentine et sélectionné en U23 en novembre, Thiago Almada entend bien retrouver cette équipe et si possible dès cet été pour la Copa América.

Thiago Almada veut partir en Europe

Toujours sous contrat avec Atlanta pendant encore deux ans, Thiago Almada semble désormais prêt à se mêler aux joutes européennes. Le droitier qui est évalué à 27 millions d’euros selon Transfermarkt ne devrait pas manquer d’intérêts avec de nombreux clubs qui devraient se manifester assez rapidement. En tout cas les déclarations du joueur laissent entrevoir un mouvement imminent, possiblement cet hiver.

«Je veux aller en Europe maintenant. Si je dois choisir, c’est la Premier League ou la Liga, mais je voudrais n’importe quelle ligue supérieure. Il y avait un intérêt de l’Ajax, ce qui n’a pas pu se faire. Voyons maintenant», a-t-il déclaré pour ESPN. L’avenir devant lui et dans une forme étincelante, Thiago Almada ne devrait pas avoir trop de problèmes pour trouver chaussure à son pied.