Lille en pole pour accueillir Keito Nakamura

Le LOSC est particulièrement actif lors de ce mercato estival. Après avoir enregistré l’arrivée de Samuel Umtiti dernièrement, Lille compte bien réussir à enrôler Keito Nakamura, le jeune joueur japonais en provenance du Linzer ASK. Les dirigeants de l’équipe lilloise sont même en pole position dans ce dossier malgré l’intérêt de Francfort et Liverpool. En effet, alors que l’attaquant japonais était réticent au début d’évoluer en France, il a dorénavant changé d’avis et a commencé à prendre des renseignements sur la Ligue 1 et la ville de Lille.

De son côté, les dirigeants du club anglais avaient même proposé une enveloppe de 7 millions d’euros plus un prêt derrière mais cette offre avait rapidement été refusée par la direction autrichienne. La formation autrichienne veut d’ailleurs vendre pour 11 millions d’euros et battre ainsi le record du club pour une vente.

