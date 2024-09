OL : la réponse cash de Pierre Sage aux critiques après l’Olympico

Dans le football, tout va très vite. Pierre Sage le sait parfaitement. Directeur du centre de formation en début de saison dernière, il a accepté de jouer les pompiers de service lorsque John Textor a limogé Fabio Grosso en novembre dernier. Arrivé en tant qu’intérimaire, Sage a finalement obtenu de bons résultats et a enfilé le costume d’entraîneur principal jusqu’à la fin de l’exercice 2023-24, marqué par la folle remontada des Gones au classement. Après un été où il a obtenu son diplôme d’entraîneur et un contrat avec l’OL, le technicien français a débuté cette nouvelle année avec l’envie de bien faire comme toujours. Mais son équipe n’a pas vraiment réussi à bien lancer sa saison en championnat, puisqu’elle est actuellement à la 14e place (4 points) du classement de Ligue 1.

Une défaite amère

Elle affiche, en effet, un bilan compliqué avec 1 victoire, 1 nul et 3 défaites en 5 journées. La dernière est toute fraîche puisqu’elle remonte à dimanche. C’était lors du fameux Olympico face à Marseille. Malgré sa supériorité numérique (l’OL était à 11 contre 10 dès la 5e minute de jeu, ndlr), Lyon s’est incliné 3 à 2 en toute fin de rencontre. Une défaite qui fait mal selon Alexandre Lacazette, de passage en conférence de presse ce mercredi. «Le lendemain du match, c’était très difficile de se réveiller. On sait aussi que ça fait partie du football. On a un match important jeudi. Le coach a pris la parole, à ce niveau-là, je n’ai pas eu grand-chose à faire. Ce sera plus le cas lors du match. »

Le capitaine des Gones, muet cette saison, a ajouté : «on était plus que vexés, on était déçus de nous, moi le premier. On a le sentiment d’avoir loupé quelque chose de grand. Il faut passer à autre chose. Ce match de jeudi est très intéressant pour nous. C’est le retour de l’OL en Europe après deux saisons. C’est un match qui arrive au bon moment.» Le sentiment est le même pour Pierre Sage. «Ce match tombe bien. On a peu de temps pour se poser des questions. Il nous faut trouver des réponses à celles-ci. On a pris un coup au moral, le scénario était cruel, mais on n’a pas le temps de se taper la tête contre les murs (…) On s’est vite remis au travail. La meilleure des choses est de retourner sur le terrain, retrouver des habitudes et la confiance. Du coup, le délai court entre les deux matches est plutôt favorable.»

Sage ne s’interdit rien

Malgré cela, l’Olympico reste toujours dans la tête du coach lyonnais. Ce dernier a d’ailleurs été critiqué pour ses choix ou encore une certaine frilosité quand Roberto De Zerbi a tenté des coups gagnants. Le système en 3-5-2, qu’il affectionne, ne serait d’ailleurs pas au goût de son boss John Textor. Face à la presse, Sage a expliqué qu’il ne s’interdit rien, surtout pas d’utiliser un schéma avec 4 défenseurs. «Si on le fait, ce ne sera pas un test, mais un retour à quelque chose que nous avons déjà fait. Il y a deux choses que je souhaite dire. Notre effectif est construit sur la base d’un jeu avec des ailiers, donc on laisse beaucoup de joueurs de qualité sur le banc, et la question se pose. »

Il a ajouté : «dans notre 3-5-2, on a eu beaucoup de situations. Nos défenseurs centraux ont été impliqués, ce qui nous a permis d’avancer, mais cela nous a aussi mis en danger. La frilosité que certains interprètent n’est pas aussi exacerbée qu’on pourrait le penser.» Pour lui, tout n’est pas forcément à jeter après l’OL-OM. «Pas sur l’ensemble du match (concernant des modifications à apporter, ndlr). Nous avons très bien travaillé en première mi-temps, mais en deuxième, nous nous sommes un peu plus exposés. On parle beaucoup du match précédent, on doit corriger ce qui n’a pas fonctionné, mais c’est le match de demain qui nous intéresse maintenant.» Il intéresse également les supporters lyonnais mais aussi John Textor, qui attend une réaction forte de son équipe pour son entrée en C3.