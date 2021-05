Ligue des Champions : Chelsea va toucher un véritable pactole

Ce samedi soir s'est conclue la fin de saison des clubs européens. En effet, les Blues de Chelsea affrontaient les Citizens de Manchester City afin de désigner le plus grand club européen sur la saison. À ce petit jeu, c'est le club londonien, entraîné par Thomas Tuchel depuis moins de six mois, qui a été le plus fort grâce au seul et unique but de Kai Havertz.

Au-delà du prestige d'inscrire son nom au palmarès de cette compétition, la Ligue des Champions fait gagner quelques précieux deniers pour les finances des clubs. Cette saison, Chelsea aura remporté par moins de 106 millions d'euros grâce à sa victoire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Cela se calcule de cette façon.

Bien loin encore des sommes de la Superligue

82,35 millions d'euros pour ses résultats tout au long de la compétition (ils ont en plus fini premiers de leur groupe) et 24,2 millions d'euros par rapport au classement des coefficients. En outre, le fait d'avoir remporté la C1 leur permet de jouer la Supercoupe d'Europe (face à Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa) et leur rapportera quelques 3,5 M€ selon les calculs de As.

Une bien belle somme, d'autant qu'on se rappelle que le Real Madrid n'avait touché « que » 57,4 millions en 2014, mais qu'une nouvelle méthode de redistribution à vu le jour. On est encore bien loin des sommes avancées pour la Superligue morte dans l'oeuf où le vainqueur de la compétition aurait pu encaisser la modique somme de 400 M€.