Gerard Piqué traîné en justice par la fédération internationale de tennis

Rien ne va décidément en ce moment pour Gerard Piqué. Séparé de Shakira, le jeune retraité a été attaqué par la Colombienne qui a réglé ses comptes en chanson. Ce lundi, l’Espagnol de 35 ans a d’autres soucis à gérer, cette fois-ci d’ordre professionnels. Sport annonce que la Fédération Internationale de Tennis (ITF) a décidé d’attaquer en justice la société Kosmos, détenue par Piqué.

En effet, l’ITF réclame des dommages et intérêts à sa boîte, qui a rompu unilatéralement le contrat signé en 2019 pour la Coupe Davis et qui devait les lier pour 25 ans. Mais la société de Piqué, qui ne pouvait pas régler les 40 millions d’euros à donner par année à la fédération internationale de tennis ainsi que les 10 millions d’euros à régler aux joueurs, a dû se retirer. L’ITF attend donc que Kosmos règle ses dettes et une certaine somme suite à la rupture de contrat et la mauvaise image que cela donne de la fédération. Pour cela, elle est prête à traîner Gerard Piqué et sa boîte en justice.

