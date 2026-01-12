Serie A : la Juventus explose Cremonese

Fin de la 20e journée de Serie A avec le déplacement de Cremonese sur la pelouse de la Juventus. Cinquièmes du classement au coup d’envoi (36 points), les Bianconeri devaient l’emporter contre le 13e pour recoller au Napoli et à l’AS Roma qui se partagent la troisième place (39 pts). Et le suspens a été de très courte durée.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Juventus 39 20 +16 11 6 3 32 16 13 Cremonese 22 20 -8 5 7 8 20 28

Après l’ouverture du score de Bremer à la 12e minute, la Vieille Dame a plié la rencontre dès la première période en collent un 3-0 aux visiteurs après les réalisations de David et de Yildiz. Au retour des vestiaires, Cremonese a définitivement coulé avec le but contre son camp de Terracciano et un dernier but de McKennie. Grâce à ce 5-0, la Juve remonte à la 4e place.