Manchester City - Liverpool : les compostions officielles

Privé de Virgil van Dijk pour un bon moment et de Fabinho - son remplaçant attitré -, Jürgen Klopp aligne donc son plan C en charnière centrale avec le revenant Joel Matip à côté du titulaire Joe Gomez et après les essais Rhys Williams et Nathaniel Phillips.

La suite après cette publicité

Au milieu, le scouser Curtis Jones (19 ans) n'enchaîne pas en compagnie des habituels titulaires Georginio Wijnaldum et Jordan Henderson (Thiago et Alex Oxlade-Chamberlain étant toujours forfaits). En effet Klopp change son système et Diogo Jota est associé à Roberto Firmino à la pointe d'un 4-2-2-2. Côté mancunien, Pep Guardiola fait dans le classique avec cependant João Cancelo qui glisse à gauche. Ferran Torres retrouve pour sa part son poste d'ailier et cède l'axe à Gabriel Jesus.

Les compositions des équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Gündogan, Rodri, De Bruyne - Torres, Jesus, Sterling.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson - Wijnaldum, Henderson - Mané, Salah - Jota, Firmino.