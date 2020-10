Liverpool : nouveau coup dur pour Jürgen Klopp !

C’est la tuile pour Liverpool. Les Reds sont certes premiers ex aequo du classement de Premier League avec Everton et vainqueurs de leurs deux premiers matches de Ligue des Champions contre l’Ajax (1-0) et Midtjylland (2-0), mais ce n’était pas la joie hier soir. La raison ? La sortie sur blessure très précoce de Fabinho, dès la trentième minute de jeu contre Midtjylland. Un événement synonyme d’énorme coup dur pour Jürgen Klopp.

La suite après cette publicité

Hier soir, Liverpool indiquait « attendre de découvrir l'étendue de la blessure de Fabinho survenue lors de la victoire de ce soir (hier). » Mais face aux médias, Klopp ne cachait pas son pessimisme. Car l’entraîneur allemand avait repositionné le milieu brésilien en défense, aux côtés de Joe Gomez, après la blessure au genou de Virgil van Dijk (le Batave est indisponible jusqu'à la fin de la saison).

«C’est la dernière chose dont nous avions besoin»

Fabinho blessé à son tour, c’est donc l’hécatombe. « C’est la dernière chose dont nous avions besoin. Je sais qu’il a ressenti quelque chose au niveau de ses ischio-jambiers, ce n’est pas bon. Il a dit qu’il aurait pu continuer à jouer, mais sans faire de sprints, ce qui n’aide pas au poste où il joue. Pour Fab’, je ne sais pas. C’est comme ça avec les blessures musculaires, vous avez le résultat le lendemain. Donc nous allons attendre », a déclaré Klopp hier sur BT Sports.

Fabinho et Van Dijk sur le flanc, Klopp n’a plus qu’à espérer un retour anticipé de Joël Matip, dernier joueur expérimenté à ce poste, pour épauler Joe Gomez. Et encore, rien n’est sûr. « Je ne sais pas, nous devons voir. Si c’était le dernier match de la saison, je pense que nous pourrions rendre disponible un ou deux joueurs pour le prochain match. Mais nous jouons trois jours après. Les joueurs blessés ont besoin d’une préparation pour la reste de la saison et c’est ce que nous essayons de faire. » Et avec un rythme effréné à gérer entre le championnat et la Ligue des Champions, il y a de quoi être inquiet.