Liverpool donne des nouvelles de Virgil van Dijk

Victime d'une lésion des ligaments du genou lors du derby de la Mersey face à Everton (2-2) après un choc avec le portier des Toffees Jordan Pickford, Virgil van Dijk (29 ans) va manquer plusieurs mois de compétition. Liverpool étudierait d'ailleurs la piste menant à Kalidou Koulibaly pour le remplacer cet hiver.

Dans le même temps, le défenseur néerlandais poursuit sa rééducation. C'est ainsi que le club vient de dévoiler que l'opération de ce dernier avait eu lieu à Londres avec succès. Cependant, aucune date de retour n'a pour l'instant été fixée.

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.



He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department 💪