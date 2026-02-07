Matthieu Udol en remet une couche sur l’équipe de France

Matthieu Udol vit aujourd’hui la meilleure période de sa carrière à Lens. Repositionné piston gauche, l’ancien Messin enchaîne les performances XXL et les centres décisifs, au point de devenir l’un des co-meilleurs passeurs de Ligue 1. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le joueur de 29 ans savoure cette métamorphose : « je suis totalement épanoui dans ce rôle », explique-t-il, décrivant un poste exigeant où il se sent enfin à sa place. « On a un rôle très important… c’est tellement exigeant athlétiquement que ce n’est pas réservé à tout le monde », ajoute celui que ses coéquipiers surnomment toujours La Machine.

Cette forme étincelante ouvre logiquement la porte d’un rêve bleu, même si Udol garde la tête froide : « ce n’est pas à moi de le dire. Je sais que je suis performant, peut-être qu’il y a une place à se faire. Mais je ne me mets pas de pression. Ce n’est que du bonus pour moi déjà de vivre ça. Six mois en arrière, c’était inimaginable qu’on me cite pour la sélection. Donc, je profite à fond et travaille dur parce que c’est une opportunité exceptionnelle aussi. On verra ce qui arrivera en mars déjà. »