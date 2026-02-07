Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Matthieu Udol en remet une couche sur l’équipe de France

Par Allan Brevi
1 min.
udol @Maxppp

Matthieu Udol vit aujourd’hui la meilleure période de sa carrière à Lens. Repositionné piston gauche, l’ancien Messin enchaîne les performances XXL et les centres décisifs, au point de devenir l’un des co-meilleurs passeurs de Ligue 1. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le joueur de 29 ans savoure cette métamorphose : « je suis totalement épanoui dans ce rôle », explique-t-il, décrivant un poste exigeant où il se sent enfin à sa place. « On a un rôle très important… c’est tellement exigeant athlétiquement que ce n’est pas réservé à tout le monde », ajoute celui que ses coéquipiers surnomment toujours La Machine.

La suite après cette publicité

Cette forme étincelante ouvre logiquement la porte d’un rêve bleu, même si Udol garde la tête froide : « ce n’est pas à moi de le dire. Je sais que je suis performant, peut-être qu’il y a une place à se faire. Mais je ne me mets pas de pression. Ce n’est que du bonus pour moi déjà de vivre ça. Six mois en arrière, c’était inimaginable qu’on me cite pour la sélection. Donc, je profite à fond et travaille dur parce que c’est une opportunité exceptionnelle aussi. On verra ce qui arrivera en mars déjà. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
CDM
Lens
France
Matthieu Udol

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
CDM Coupe du Monde
Lens Logo Lens
France Flag France
Matthieu Udol Matthieu Udol
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier