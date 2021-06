Euro 2020 : Goran Pandev va prendre sa retraite après le match contre les Pays-Bas

Capitaine exemplaire de la Macédoine du Nord et premier buteur de l'histoire de la sélection dans un Euro, Goran Pandev (37 ans) vient de vivre un rêve éveillé. Malgré l'élimination de sa sélection avant la dernière journée et le match contre les Pays-Bas, il a pu participer à une compétition internationale. Arrivant à l'issue de son contrat avec le Genoa, il ne va pas poursuivre sa carrière comme il l'a expliqué en conférence de presse. Ainsi, la rencontre contre les Oranjes sera son ultime match. «Je suis reconnaissant de pouvoir faire de tels adieux. Ce championnat d'Europe a un beau panel de participants et nous nous y sommes qualifiés pour la première fois» a-t-il expliqué.

Auteur de 37 buts en 120 capes avec la Macédoine du Nord, il tentera donc d'augmenter encore un peu son statut de meilleur buteur de l'histoire de sa nation. Auteur d'une carrière pleine en Italie du côté de l'Inter, de la Lazio, du Napoli et du Genoa, il a remporté 5 Coupes d'Italie, 2 Supercoupes, la Serie A 2009/2010 et la Ligue des Champions lors de la même saison. Vainqueur aussi du championnat turc en 2014/2015 avec Galatasaray, il compte 138 buts et 72 passes décisives en 611 rencontres en club. Véritable légende dans son pays, le natif de Strumica a aussi fondé sa propre équipe, l'Akademija Pandev dans sa ville natale. Le club est passé de la quatrième division à l'élite macédonienne et a même participé à la Ligue Europa en 2019/2020. C'est une grosse page de l'histoire de la Macédoine du Nord qui va se tourner.